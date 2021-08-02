Жительницу Бурятии отправили в колонию за ДТП с двумя сбитыми пешеходами

Женщина пыталась смягчить приговор, но безуспешно





Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Заиграевского райсуда в отношении женщины, которая стала виновницей ДТП с двумя пострадавшими.

Происшествие случилось ночью 16 июня 2020 года на улице Центральная села Новая Курба. 42-летняя за рулем ВАЗ -2107 врезалась в стоящий на краю проезжей части УАЗ с последующим наездом на двух женщин 30 и 33 лет. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Как выяснилось, виновница аварии была пьяна и к тому же не имела водительских прав.Районный суд признал женщину виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Осужденная сочла приговор слишком суровым и обжаловала его. Однако Верховный суд Бурятии оснований для смягчения наказания не нашел.Фото: pixabay.com