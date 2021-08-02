В Улан-Удэ на автомобиль упала бетонная плита

О пострадавших пока не сообщается
Сегодня днем в Улан-Удэ с задания Буркопсоюза на автомобиль упала бетонная плита. О происшествии в соцсетях сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.
«На крыше первой поликлиники велись ремонтные работы. На крыше здания Буркопсоюза был закреплён трос в плиту, по какой причине упала плита не понятно. Судя по всему, не выдержала напряжения. Вторая машина тоже пострадала», - сообщил он.
Фото: с личной страницы Батыра Артыкова в инстаграм
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