В Улан-Удэ на автомобиль упала бетонная плита

О пострадавших пока не сообщается





Сегодня днем в Улан-Удэ с задания Буркопсоюза на автомобиль упала бетонная плита. О происшествии в соцсетях сообщил аварийный комиссар Батыр Артыков.

«На крыше первой поликлиники велись ремонтные работы. На крыше здания Буркопсоюза был закреплён трос в плиту, по какой причине упала плита не понятно. Судя по всему, не выдержала напряжения. Вторая машина тоже пострадала», - сообщил он.Фото: с личной страницы Батыра Артыкова в инстаграм