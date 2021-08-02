В Бурятии полицейские помогли улан-удэнке с кровотечением

На патрульном автомобиле женщину экстренно доставили в больницу
Вечером 31 июля на 442-м километре автодороги «Иркутск–Улан-Удэ–Чита» к наряду ДПС подъехал «Мерседес». Взволнованный водитель иномарки попросил помощи у полицейских – в салоне его автомашины находилась 50-летняя родственница с кровотечением, ей требовалась экстренная медицинская помощь.
Посадив женщину в салон патрульного автомобиля, полицейские незамедлительно доставили ее в больницу, где передали врачам.
«В настоящее время с улан-удэнкой все в порядке, ей оказана необходимая помощь специалистов. Женщина поблагодарила автоинспекторов за своевременно оказанную помощь и неравнодушие», сообщили в МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.