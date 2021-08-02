В Бурятии полицейские помогли улан-удэнке с кровотечением

На патрульном автомобиле женщину экстренно доставили в больницу





Вечером 31 июля на 442-м километре автодороги «Иркутск–Улан-Удэ–Чита» к наряду ДПС подъехал «Мерседес». Взволнованный водитель иномарки попросил помощи у полицейских – в салоне его автомашины находилась 50-летняя родственница с кровотечением, ей требовалась экстренная медицинская помощь.

Посадив женщину в салон патрульного автомобиля, полицейские незамедлительно доставили ее в больницу, где передали врачам.«В настоящее время с улан-удэнкой все в порядке, ей оказана необходимая помощь специалистов. Женщина поблагодарила автоинспекторов за своевременно оказанную помощь и неравнодушие», сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии