В Бурятии пьяная девушка за рулем «Хонды» разбилась насмерть

Погибшей было всего 22 года
ДТП произошло утром 1 августа на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» вблизи Нур-Селения. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Хонда Стрим» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии девушка получила тяжёлые травмы и скончалась на месте.
В Госавтоинспекции уточнили, что погибшая была пьяна и не имела водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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