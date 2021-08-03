В Бурятии пьяная женщина-водитель едва не угробила трех человек

В числе пострадавших оказался годовалый малыш





ДТП по вине пьяной женщины произошло вечером 31 июля в Прибайкальском районе вблизи села Ярцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии 3 пассажира иномарки, в том числе дети в возрасте 11 лет и 1 года, получили травмы различной степени тяжести. Результат освидетельствования водителя составил 0.93 мг/л. В отношении женщины составлен административный протокол.Фото: ГИБДД Бурятии