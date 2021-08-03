На севере Бурятии медведи терроризируют местных жителей

Косолапые стали часто гулять вблизи домов и на кладбище



В соцсетях жители Северобайкальска пожаловались на частые встречи с бурыми обитателями леса. По сообщениям местных жителей, медведи облюбовали местное кладбище и бродят недалеко от дачных участков.



- Кто отвечает за кладбище? Есть ли там сторож? Приезжаем за неделю 7 раз, и там все разворочено медведем. Повреждена оградка, нам теперь за свой счёт это все восстанавливать? Насколько я знаю, это земля администрации. Можно что-то сделать? – интересуется житель в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».



С тем же вопросом обратились проживающие на дачных участках в поселке Душкачан: «А что с медведями? Ходят везде, страшно выйти даже в правление СОТ Байкал?»



На вопросы жителей ответил консультант отдела охраны, контроля и регулирования объектов животного мира Бурприднадзора Евгений Дубников.



- Информация по кладбищу, что, предположительно, там ходили два медведя, один взрослый и второй небольшой молодой медведь. Взрослого медведя отстрелили в прошлые выходные. Молодой медведь вроде продолжает ходить. Мы им тоже будем заниматься совместно с полицией, - сообщил специалист.



Он отметил, что последний раз информация о медведе в СОТ «Байкал» поступала больше недели назад. На место выезжали охотники, обследовали территорию, но медведя они не нашли.



- Есть предположение, что местные жители кидали «бомбочки новогодние», возможно, они его испугали, - рассказал эксперт.



Кроме того, Дубников отметил, что в гуляниях медведей на кладбищах и дачах частично виноваты сами местные жители: «По кладбищу, понятно, почему такая ситуация, почему медведь пришёл - люди продолжают оставлять еду на могилах, несмотря на все призывы этого не делать». Тоже самое касается населения СОТ «Байкал».



- Во-первых, мусор не вывозится своевременно там, и периодически возникают завалы с мусором, а у медведя обоняние - он за 3-5 км чувствует еду. И ещё, когда охотники обходили территорию дач - они находили места, где лежал оставленный хлеб и какие-то остатки еды. Складывается впечатление, что кто-то их прикармливает там. Люди сами провоцируют медведя на то, чтобы он приходил - предположил специалист Бурприроднадзора.







фото: pixabay.com

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