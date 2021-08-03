В Бурятии парень поленился идти пешком до магазина и решил угнать авто

Однако потом ему пришлось убегать от владельца машины





30 июля в Кяхтинском районе республики выпивший юноша поздним вечером решил сходить в магазин. Расстояние до торговой точки было неблизким, и ему пришла идея проехаться. Возле дома по улице Рукавишникова авантюрист увидел припаркованное авто. Подойдя к нему, он обнаружил запертые двери и отсутствие сигнализации. Молодой человек сходил домой, взял кухонный нож и попытался вскрыть машину. Двери не поддались, тогда пьяный житель просто выбил стекло и сел за руль.



Однако, от шума проснулся 29-летний владелец машины и выглянул в окно. Там он увидел свой отъезжающий автомобиль и выскочил на улицу. Мужчина погнался за злоумышленником, требуя остановиться. В итоге растерявшийся угонщик, недолго проехав, бросил машину и убежал.



В тот же день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего не работающего и уже судимого за аналогичное преступление местного жителя. Отметим, молодой человек нигде не учится, не трудоустроен. Теперь за угон автомобиля ленивого пешехода привлекут к уголовной ответственности. Дознание продолжается.





фото: pixabay.com

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