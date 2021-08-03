В Бурятии «кухонный боец» получил ножом в грудь

Из-за пьяной потасовки обоим партнерам светят уголовные дела



Накануне в полицию Хоринского района поступило сообщение из больницы о том, что из своего дома к ним доставили 49-летнего жителя села Тэгда с колото-резаным ранением грудной клетки.



Полицейские выехали на место происшествия. В доме находились 32-летняя сожительница пострадавшего и ее родители. Женщина рассказала правоохранителям, что ее сожитель не помнит, где получил травму, поскольку был сильно пьян. Свою причастность к произошедшему хозяйка жилища отрицала.



- Однако в доме в ходе обыска полицейскими обнаружен кухонный нож со следами бурого цвета. Под давлением улик женщина призналась в содеянном и рассказала, что все началось с конфликта, в ходе которого мужчина ударил ее. После этого она схватила лежащий на столе нож и нанесла ему ранение. Затем, испугавшись содеянного, спрятала орудие преступления и вызвала медиков, - рассказали в МВД Бурятии.



По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью. За это в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Вдобавок, решается вопрос о выделении из уголовного дела материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью), в отношении сожителя женщины.







фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.