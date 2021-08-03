Следователи завершили работу на месте крушения Ан-2 в Бурятии

Изъяты предметы, имеющие значение для выяснения причин авиакатастрофы





Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России совместно с комиссией Межгосударственного авиационного комитета завершили осмотр места авиакатастрофы Ан-2, разбившегося в прошлом году.

Напомним, 19 июля 2020 года Ан-2 c двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту вылетел из поселка Кырен и пропал. Поиски воздушного судна шли несколько месяцев, однако результатов не дали.24 июля этого года на обломки самолета и останки людей наткнулись туристы. Они находились на перевале «Байконур» в 27 км от поселка Кырен на склоне над озером Билюты. На место происшествия выехала следственная группа. Она провела первоначальный осмотр места происшествия, останки погибших были направлены в бюро судебно-медицинских экспертиз для производства геномной экспертизы.«31 июля следственная группа с участием председателя комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшей авиакатастрофы. Расследование уголовного дела, возбужденного в связи с крушением самолета, продолжается», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: russianstock.ru