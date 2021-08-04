В Бурятии награжденный медалью начальник полиции оказался на скамье подсудимых

Подполковника Евгения Артемкина обвиняют в превышении полномочий и подлоге



Муйский районный суд Бурятии вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего начальника местного ОВД, подполковника полиции Евгения Артемкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и служебном подлоге.

Подробности уголовного преследования высокопоставленного полицейского силовики не комментируют. Известно лишь, что дело в отношении Артемкина связано с незаконным задержанием и доставкой в отдел полиции гражданина, которого после незаконно привлекли к административной ответственности.



Отметим, способности Евгения Артемкина к задержанию граждан отмечали и в МВД Бурятии. В мае 2019 года пресс-служба полиции сообщала, что начальник Муйского ОВД



«Поздним вечером в Муйском районе сотрудники госавтоинспекции в райцентре Таксимо решили остановить автомашину для проверки документов. Завидев полицейских, водитель иномарки увеличил скорость и попытался скрыться, игнорируя законные требования сотрудников полиции. Полицейские организовали преследование иномарки, в котором принял участие подполковник Евгений Артемкин на служебном автомобиле. В это время он проверял несение службы наружными нарядами. В двух километрах от райцентра водитель иномарки бросил автомобиль на обочине дороги и скрылся в лесу. Руководитель районной полиции бросился в погоню и, преодолев около двух километров по пересеченной местности, настиг правонарушителя», - рассказывали тогда в пресс-службе МВД Бурятии.



Судя по всему, история с погоней и задержанием впечатлила руководство МВД Бурятии. В январе 2020 года министерство, отмечая сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по итогам 2019 года, наградило Евгения Артемкина медалью «За доблесть в службе».



Что касается судебного разбирательства над подполковником, то оно прекратилось, едва начавшись. Судья принял решение вернуть дело Евгения Артемкина прокурору в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. Сейчас прокуратура обжалует решение районного судьи в Верховном суде Бурятии.



Фото: «Номер один» Подробности уголовного преследования высокопоставленного полицейского силовики не комментируют. Известно лишь, что дело в отношении Артемкина связано с незаконным задержанием и доставкой в отдел полиции гражданина, которого после незаконно привлекли к административной ответственности.Отметим, способности Евгения Артемкина к задержанию граждан отмечали и в МВД Бурятии. В мае 2019 года пресс-служба полиции сообщала, что начальник Муйского ОВД лично задержал нарушителя , пробежав за ним два километра по тайге.«Поздним вечером в Муйском районе сотрудники госавтоинспекции в райцентре Таксимо решили остановить автомашину для проверки документов. Завидев полицейских, водитель иномарки увеличил скорость и попытался скрыться, игнорируя законные требования сотрудников полиции. Полицейские организовали преследование иномарки, в котором принял участие подполковник Евгений Артемкин на служебном автомобиле. В это время он проверял несение службы наружными нарядами. В двух километрах от райцентра водитель иномарки бросил автомобиль на обочине дороги и скрылся в лесу. Руководитель районной полиции бросился в погоню и, преодолев около двух километров по пересеченной местности, настиг правонарушителя», - рассказывали тогда в пресс-службе МВД Бурятии.Судя по всему, история с погоней и задержанием впечатлила руководство МВД Бурятии. В январе 2020 года министерство, отмечая сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по итогам 2019 года, наградило Евгения Артемкина медалью «За доблесть в службе».Что касается судебного разбирательства над подполковником, то оно прекратилось, едва начавшись. Судья принял решение вернуть дело Евгения Артемкина прокурору в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения. Сейчас прокуратура обжалует решение районного судьи в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»

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