В Бурятии поймали находящуюся в розыске воровку

Женщина попалась на новой краже
В одном из продуктовых магазинов Гусиноозерска накануне сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии Бурятии прибыли на место и задержали женщину, которая пыталась украсть товар.
При установлении личности воровки выяснилось, что она находится в федеральном розыске. Ей было предъявлено обвинение в краже и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако женщина нарушила запрет и скрывалась от правосудия. 43-летнюю гражданку передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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