Жители Улан-Удэ разгромили и ограбили самый дорогой туалет

На данный момент на месте работают сотрудники полиции



В местном паблике «Весь Улан-Удэ» сообщили о том, что в городе вандалы разгромили общественный туалет, построенный в центре города за 2 миллиона рублей. Горожане недоумевают – чем руководствовались злоумышленники? В сетях разместили опрос: «Ваши версии: хотели ограбить или сильно хотели в туалет? А может у кого-то просто руки чесались?»- Дайте угадаю, он, наверное, просто не работал, - предположил житель.- Ну, тут два варианта кто виноват - или Америка или Вовка. Сарказм ребята, это сарказм, - шутит горожанин.- Дикие люди! С таким подходом Улан-Удэ как был деревней, так и останется, - печалится другой комментатор.В МВД Бурятии информацию о разгроме туалета подтвердили. Сообщение правоохранительным органам поступило утром.- Неизвестные повредили жалюзи, взломали дверь и проникли в помещение. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Предварительно установлено, что похищены блок от камеры видеонаблюдения и кассовый терминал. Ущерб устанавливается. Полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников, - рассказали в ведомстве.Как выяснилось, версии подтвердились сразу две - жители и ограбили, и разгромили туалет. Только вот почему целью наживы стал именно общественный туалет – остается загадкой.фото: Весь Улан-Удэ