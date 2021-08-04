В Улан-Удэ автомобиль сбил фонарный столб

Опора упала прямо на машину, водитель сбежал





Утром 4 августа в оперативно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» поступила информация о ДТП на Верхней Берёзовке. Там автомобиль сбил опора наружного освещения. Также помимо сбитой опоры был оборван неизолированный провод. Виновник аварии с места происшествия скрылся.





«Специалисты ведомства оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры. В данный момент ремонтные работы окончены, опора восстановлена», - сообщили в «Горсвете».В ведомстве напомнили, что водитель, сбивший опору, несёт двойную ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Стоимость ремонта зависит от объема поврежденного оборудования.Фото: «Горсвет»