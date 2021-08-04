Пожар в Кяхте, где погибли мужчина с дочкой, произошел в квартире пьяниц

Возбуждено уголовное дело
В Следственном комитете Бурятии сообщили подробности трагического пожара в Кяхте, на котором погибли 41-летний мужчина и его 4-летняя дочь.
Как сообщили следователи, очаг возгорания находился в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. Там проживала женщина, к которой вечером 3 августа пришел знакомый. Пара стала распивать спиртное, а после застолья уснула. Под утро они проснулись от запаха дыма, увидели в комнате огонь, пытались потушить его своими силами, после чего перебрались на балкон соседей, где оставались до приезда пожарных. Однако огонь и дым из их жилища перекинулся в другие помещения.
В квартире выше этажом проживали муж с женой и их малолетняя дочь. Они также проснулись, почувствовав запах дыма, и решили выбираться из горящего дома через подъезд. Первой шла женщина, освещая путь фонарем, за ней мужчина, который нес ребенка на руках. По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные. При обследовании задымленного подъезда мужчину и девочку обнаружили в квартире, куда они, вероятно, вернулись в поисках укрытия. Пострадавшие были уже без сознания. Их отвезли в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре отец и дочь скончались от отравления продуктами горения.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум лицам по неосторожности), ведется расследование.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначено пожарно-техническое исследование», сообщили в Следственном комитете.
Подробности о трагедии паблику «Babr.Mash» рассказал родственник погибших.
- Со слов сестры, пожар начался снизу. Они в этот момент спали, задымленность была – то есть, они во сне уже надышались. Сестра успела выйти, муж сзади шел. В комнате с фонариком ходили, до такой степени (задымленность), что даже не видно было и дверь. Сестра вышла, обернулась, а их – нет, - рассказал Алексей.
Женщину не пустили обратно в горящее здание. В это время мужчина попытался выбраться с дочерью на руках, но девочка начала задыхаться от дыма, тогда они вышли на балкон и накрылись одеялом. Отец задохнулся, прикрывая собой ребенка. Медики пытались спасти его жизнь, но он умер прямо возле дома. Позднее, в реанимации скончалась и девочка.
Как выяснилось, женщина, в чьей квартире произошел пожар, спаслась вместе с детьми.
- У виновников пожара, я так понимаю, все нормально. Там женщина, двое детей маленьких тоже. Благополучно все. Она квартиру покинула, с ее слов, у нее коротнуло проводку, она ведром воды залила. А так, люди говорят, что там (они) подожгли - либо сигарета, либо что-то. В общем, они пили до 5 утра, как минимум, - рассказал Алексей.
Среди соседей у виновницы пожара репутация плохая. Как рассказали местные жители паблику «Babr.Mash», женщина «много гуляет и бросает ребятишек, а пожар у нее случается уже не в первый раз».
- Со слов сестры, пожар начался снизу. Они в этот момент спали, задымленность была – то есть, они во сне уже надышались. Сестра успела выйти, муж сзади шел. В комнате с фонариком ходили, до такой степени (задымленность), что даже не видно было и дверь. Сестра вышла, обернулась, а их – нет, - рассказал Алексей.
Женщину не пустили обратно в горящее здание. В это время мужчина попытался выбраться с дочерью на руках, но девочка начала задыхаться от дыма, тогда они вышли на балкон и накрылись одеялом. Отец задохнулся, прикрывая собой ребенка. Медики пытались спасти его жизнь, но он умер прямо возле дома. Позднее, в реанимации скончалась и девочка.
Как выяснилось, женщина, в чьей квартире произошел пожар, спаслась вместе с детьми.
- У виновников пожара, я так понимаю, все нормально. Там женщина, двое детей маленьких тоже. Благополучно все. Она квартиру покинула, с ее слов, у нее коротнуло проводку, она ведром воды залила. А так, люди говорят, что там (они) подожгли - либо сигарета, либо что-то. В общем, они пили до 5 утра, как минимум, - рассказал Алексей.
Среди соседей у виновницы пожара репутация плохая. Как рассказали местные жители паблику «Babr.Mash», женщина «много гуляет и бросает ребятишек, а пожар у нее случается уже не в первый раз».
Фото: СКР Бурятии
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