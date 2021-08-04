Пожар в Кяхте, где погибли мужчина с дочкой, произошел в квартире пьяниц

Возбуждено уголовное дело





В Следственном комитете Бурятии сообщили подробности трагического пожара в Кяхте, на котором погибли 41-летний мужчина и его 4-летняя дочь.

В квартире выше этажом проживали муж с женой и их малолетняя дочь. Они также проснулись, почувствовав запах дыма, и решили выбираться из горящего дома через подъезд. Первой шла женщина, освещая путь фонарем, за ней мужчина, который нес ребенка на руках. По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные. При обследовании задымленного подъезда мужчину и девочку обнаружили в квартире, куда они, вероятно, вернулись в поисках укрытия. Пострадавшие были уже без сознания. Их отвезли в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре отец и дочь скончались от отравления продуктами горения.







«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначено пожарно-техническое исследование», сообщили в Следственном комитете.







Подробности о трагедии паблику «Babr.Mash» рассказал родственник погибших.



- Со слов сестры, пожар начался снизу. Они в этот момент спали, задымленность была – то есть, они во сне уже надышались. Сестра успела выйти, муж сзади шел. В комнате с фонариком ходили, до такой степени (задымленность), что даже не видно было и дверь. Сестра вышла, обернулась, а их – нет, - рассказал Алексей.



Женщину не пустили обратно в горящее здание. В это время мужчина попытался выбраться с дочерью на руках, но девочка начала задыхаться от дыма, тогда они вышли на балкон и накрылись одеялом. Отец задохнулся, прикрывая собой ребенка. Медики пытались спасти его жизнь, но он умер прямо возле дома. Позднее, в реанимации скончалась и девочка.



Как выяснилось, женщина, в чьей квартире произошел пожар, спаслась вместе с детьми.



- У виновников пожара, я так понимаю, все нормально. Там женщина, двое детей маленьких тоже. Благополучно все. Она квартиру покинула, с ее слов, у нее коротнуло проводку, она ведром воды залила. А так, люди говорят, что там (они) подожгли - либо сигарета, либо что-то. В общем, они пили до 5 утра, как минимум, - рассказал Алексей.



Среди соседей у виновницы пожара репутация плохая. Как рассказали местные жители паблику «Babr.Mash», женщина «много гуляет и бросает ребятишек, а пожар у нее случается уже не в первый раз».



Как сообщили следователи, очаг возгорания находился в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. Там проживала женщина, к которой вечером 3 августа пришел знакомый. Пара стала распивать спиртное, а после застолья уснула. Под утро они проснулись от запаха дыма, увидели в комнате огонь, пытались потушить его своими силами, после чего перебрались на балкон соседей, где оставались до приезда пожарных. Однако огонь и дым из их жилища перекинулся в другие помещения.По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум лицам по неосторожности), ведется расследование.Фото: СКР Бурятии