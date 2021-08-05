В Бурятии организатор массовых незаконных рубок получил 4 года колонии

Его группа «черных лесорубов» нанесла ущерб почти на 13 млн рублей



Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в нескольких эпизодах незаконной рубки леса в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2019 года мужчина создал организованную группу для незаконной рубки леса, в которую вовлек двух местных жителей. На себя он возложил обязанности по общему руководству группой, поиску мест незаконных рубок, реализации пиломатериалов и распределению доходов. Остальные соучастники пилили деревья и осуществляли первичную обработку древесины.



«С марта по декабрь 2019 года на территории Иволгинского лесничества злоумышленники совершили четыре незаконные рубки. Ущерб лесному фонду составил 12,8 млн рублей. Преступная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов», - рассказали в надзорном ведомстве.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по заготовке и переработке древесины сроком на 1 год. В отношении других членов организованной группы, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, суд вынес решение ранее.



Иск Республиканского агентства лесного хозяйства о возмещении ущерба будут рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2019 года мужчина создал организованную группу для незаконной рубки леса, в которую вовлек двух местных жителей. На себя он возложил обязанности по общему руководству группой, поиску мест незаконных рубок, реализации пиломатериалов и распределению доходов. Остальные соучастники пилили деревья и осуществляли первичную обработку древесины.«С марта по декабрь 2019 года на территории Иволгинского лесничества злоумышленники совершили четыре незаконные рубки. Ущерб лесному фонду составил 12,8 млн рублей. Преступная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по заготовке и переработке древесины сроком на 1 год. В отношении других членов организованной группы, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, суд вынес решение ранее.Иск Республиканского агентства лесного хозяйства о возмещении ущерба будут рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.Фото: «Номер один»

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