В центре Улан-Удэ обрушился асфальт

Несколько машин оказались в ловушке



Очередная коммунальная авария произошла сегодня в столице Бурятии. Как сообщают горожане в паблике «Весь Улан-Удэ», на ул. Модогоева провалился асфальт.



«Из-за прорыва трубы размыло асфальт, машины провалились», - написал очевидец.





Городские власти пока не комментируют произошедшее.



Фото: «Весь Улан-Удэ» Городские власти пока не комментируют произошедшее.Фото: «Весь Улан-Удэ»

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