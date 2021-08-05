В центре Улан-Удэ обрушился асфальт

Несколько машин оказались в ловушке
Очередная коммунальная авария произошла сегодня в столице Бурятии. Как сообщают горожане в паблике «Весь Улан-Удэ», на ул. Модогоева провалился асфальт.
«Из-за прорыва трубы размыло асфальт, машины провалились», - написал очевидец.
Городские власти пока не комментируют произошедшее.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
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