В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе автозапчастей

Причина возгорания сейчас устанавливается





Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на складе автозапчастей в поселке Нур-Селение. На момент прибытия огнеборцев двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем, существовала угроза перехода огня на соседние строения. Работники, находящиеся внутри в момент возгорания, эвакуировались до приезда пожарных. Пострадавших нет.

В ходе тушения огнеборцы вытащили из горящего здания 3 бочки с маслом и газовый баллон. Пожар ликвидирован на площади 1200 квадратных метров. В настоящий момент на месте работают органы дознания, которым предстоит выяснить причину возгорания, сообщили в МЧС.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»