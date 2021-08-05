В Бурятии 6-летний ребенок отравился лекарством и впал в кому

Флакон с препаратом мальчик нашел на детской площадке





Вечером 4 августа в селе Улзытэ Кижингинского района произошел несчастный случай с 6-летним ребенком. Как сообщают в вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7», мальчик, играя на детской площадке, нашёл флакон с лекарством и съел 3 таблетки.

После употребления препарата состояние ребенка резко ухудшилось, он впал в кому. Мальчика сначала доставили в Кижингинскую ЦРБ, а затем бортом санавиации транспортировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.Фото: pixabay.com