В Бурятии 6-летний ребенок отравился лекарством и впал в кому

Флакон с препаратом мальчик нашел на детской площадке
Вечером 4 августа в селе Улзытэ Кижингинского района произошел несчастный случай с 6-летним ребенком. Как сообщают в вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7», мальчик, играя на детской площадке, нашёл флакон с лекарством и съел 3 таблетки.
После употребления препарата состояние ребенка резко ухудшилось, он впал в кому. Мальчика сначала доставили в Кижингинскую ЦРБ, а затем бортом санавиации транспортировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.