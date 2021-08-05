В Бурятии спасатели нашли тело утонувшего мужчины

Его уже опознали родственники
4 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вели поиски на карьере в районе Сужи, где в ночь с 2 на 3 августа утонул 35-летний мужчина.
«Днем тело было найдено и доставлено на берег. Его опознал отец утонувшего. Тело передано полицейским», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.