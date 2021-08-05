В Бурятии ищут пропавшую девушку

Несовершеннолетняя ушла из дома 25 июля





В Бурятии полицейские разыскивают 17-летнюю Марию Демченко, которая 25 июля ушла из дома в городе Бабушкин и не вернулась.

Приметы: европейской внешности, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч.Была одета: в шорты синего цвета, кроссовки черного цвета с цветными вставками, синюю ветровку.Ранее уходила.При наличии какой-либо информации о Марии Демченко или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-914-054-59-67, 8-902-454-01-43, 8 (30138) 70-4-67 или 102 (112).