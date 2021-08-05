Улан-удэнца будут судить за убийство знакомого на улице

Получив удар ножом, парень истек кровью





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который в мае этого года зарезал 22-летнего парня на одной из городских улиц.

Напомним, вечером 13 мая в ходе произошедшей ссоры возле одного из увеселительных заведений на улице Гагарина пьяный мужчина ударил ножом в шею знакомого молодого человека, после чего скрылся. Очевидцы стали оказывать потерпевшему первую помощь и затем передали его прибывшей медицинской бригаде. Однако, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался в больнице.









Полторы недели обвиняемый скрывался в пустующем доме своего знакомого в микрорайоне «Забайкальский». Однако сыщикам удалось выйти на след злоумышленника и задержать его.По ходатайству следствия обвиняемого взяли под стражу. Известно, что злоумышленник ранее уже был судим по статье «убийство» и отбывал наказание в местах лишения свободы.В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.Фото и видео: СКР Бурятии