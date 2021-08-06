В Бурятии бизнесмен пытался нахлобучить бюджет на 23 млн рублей

Теперь предпринимателя будут судить за налоговые махинации



Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и двух эпизодах незаконного создания юридических лиц.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2019 году руководитель организации для уклонения от уплаты НДС направил в налоговую инспекцию декларацию, содержащую ложные сведения о понесенных организацией затратах на сумму 139 млн рублей. В документе он указал размер исчисленного налога – 730 тыс. рублей.



«В результате преступных действий бизнесмена в бюджет РФ не поступило свыше 23 млн рублей. Кроме того, предприниматель зарегистрировал двух подставных лиц на должности директоров этой фирмы», - рассказали в налоговом ведомстве.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также обвиняемому предъявлен иск на сумму ущерба. Для обеспечения его взыскания арестованы три транспортных средства предпринимателя.



Фото: «Номер один»





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