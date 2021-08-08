На автомобиль улан-удэнца упал топор

Автомобиль получил серьезные повреждения, но наказания за это никто не понес



Анекдотичная и в то же время неприятная история приключилась с улан-удэнцем минувшей зимой. На его машину упал топор с крыши, автомобиль получил серьезные повреждения, но наказания за это никто не понес.



Во время уборки снега с крыши многоквартирного дома упал топор, а точнее, его железная часть, на припаркованный на ближайшей автостоянке автомобиль. Собственник транспортного средства после неудачи вынужден был нести расходы: на ремонт машины он потратил 85 тыс. рублей, еще 5 тыс. рублей - на оценку, оплатил госпошлину, заплатил 20 000 юристу.



В случившемся горожанин обвинил ТСЖ «Коммунальщик» - пострадавший и его представитель утверждали, что топор принадлежит ТСЖ и управляющая компания не приняла мер по обеспечению безопасности при производстве работ по уборке крыши.



Представитель ТСЖ с иском не согласилась и пояснила, что ТСЖ является ненадлежащим ответчиком по делу, считает заявленные убытки незаконными и необоснованными. Якобы топор действительно принадлежит «Коммунальщику», но отвечать по делу должен нанятый ими мужчина.



ТСЖ заключило договор подряда с жителем Улан-Удэ, решившим подзаработать на уборке снега. Согласно договору, мужчина должен очистить 66 окон мансардного этажа, а также почистить всю поверхность крыши от снега, наледи и сосулек.



В договоре подряда было указано, что подрядчик обязан соблюдать нормы законодательства при выполнения работ высоте и ответственность при эксплуатации инвентаря несет он. Таким образом, ТСЖ загодя сложило с себя ответственность за сломанный топор.



Суд пришел к выводу о том, что ТСЖ «Коммунальщик» является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку доказательств того, что ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязанностей по эксплуатации обслуживаемого дома, не имеется. Напротив, установил, что ущерб причинен в результате действий третьего лица – подрядчика, который использовал топор не убедившись в его безопасности.



Суд решил исковые требования улан-удэнца к ТСЖ «Коммунальщик» о возмещении ущерба оставить без удовлетворения. Не исключено, что следующим шагом пострадавшего от топора мужчины станет иск к тому самому подрядчику, на которого перевели «стрелки» юридически подкованные коммунальщики.



Лариса Ситник, «Номер один».



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