В Улан-Удэ назвали предварительную причину крупного пожара в автосервисе

Огонь полностью уничтожил здание и 3 автомобиля



Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительной причиной крупного пожара в здании автосервиса в Улан-Удэ стало короткое замыкание электросети.



Напомним, пожар в автосервисе в Нур-Селении произошел утром 5 августа. На момент прибытия огнеборцев здание было полностью охвачено огнем, существовала угроза соседним строениям. Работники автосервиса эвакуировались самостоятельно.





Пожарные вынесли из горящего здания несколько бочек с маслом и кислородный баллон. Перехода огня на соседние строения огнеборцы не допустили. В результате пожара уничтожено здание автосервиса на общей площади 224 кв.м., а также 3 автомобиля.







Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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