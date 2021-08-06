В Улан-Удэ избили замначальника отдельного батальона ДПС

Злоумышленник отделался легким испугом





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в применении насилия к представителю власти. В качестве потерпевшего выступал заместитель командира Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии майор Сергей Губенков.

Как следует из материалов дела, майор ехал по городу на служебной «Ладе Приоре» и заметил проезжающий рядом мопед «Рейсер», который, несмотря на техническую неисправность, двигался по левому краю проезжей части, чем нарушал ПДД. Полицейский потребовал водителя остановиться. Вместо этого нарушитель попытался скрыться, однако в ходе погони его мопед застрял в песке.Когда майор подбежал к мужчине, чтобы задержать его, тот оказал активное сопротивление. Злоумышленник дважды ударил полицейского по лицу – один раз кулаком, другой – головой, на которой была каска, а затем еще пару раз пнул стража порядка по ногам.«Своими преступными действиями обвиняемый посягнул на установленный порядок управления и нормальную деятельность полиции, а также причинил Губенкову физическую боль и следующие телесные повреждения: ссадину и кровоподтек правой скуловой области, ссадину левой голени и ссадину правой голени, расценивающиеся как повреждения, не причинившие вред здоровью человека», - отмечается в судебных материалах.Однако, в ходе расследования боевой дух горожанина быстро улетучился. Он признал вину, активно сотрудничал с правоохранителями, а на суде попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка, посредственную характеристику по месту жительства, положительную характеристику с места работы и отсутствие судимости. В свою очередь побитый майор сообщил, что претензий к подсудимому не имеет.В итоге суд вынес улан-удэнцу достаточно мягкий приговор – штраф в размере 30 тысяч рублей, который он выплатит в рассрочку в течение 6 месяцев.Фото: «Номер один»