В Бурятии на перевале перевернулся автобус с пассажирами

Информация о происшествии сейчас уточняется



Сегодня в 14:35 в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Прибайкальском районе на перевале «Пыхта» перевернулся автобус с пассажирами. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предварительно, в салоне находилось 25 человек. На место происшествия выехали 4 спасателя БРПСС.

Фото: «Весь Улан-Удэ» Фото: «Весь Улан-Удэ»

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