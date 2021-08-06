В перевернувшемся на Пыхте автобусе ехали студены

Сейчас их осматривают медики
Как сообщили в МВД Бурятии, в автобусе, перевернувшемся сегодня днем на перевале Пыхта, находились 25 пассажиров – студенты одного из ВУЗов (как сообщают в соцсетях, из ВСГУТУ). В настоящее время они осматриваются медиками.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД.
«Мы мимо проезжали сразу после аварии. Ребята ехали из лагеря «Ровесник». Спасибо всем неравнодушным людям, кто останавливался и помогал чем мог. МЧС приехали самые первые, оказали первую помощь. Связи там нет, просили позвонить как появится мимо проезжающего молодого человека. У детей шок - но это мягко сказано», - рассказала в соцсетях одна из свидетельниц аварии.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
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