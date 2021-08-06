В перевернувшемся на Пыхте автобусе ехали студены

Сейчас их осматривают медики



Как сообщили в МВД Бурятии, в автобусе, перевернувшемся сегодня днем на перевале Пыхта, находились 25 пассажиров – студенты одного из ВУЗов (как сообщают в соцсетях, из ВСГУТУ). В настоящее время они осматриваются медиками.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД.



«Мы мимо проезжали сразу после аварии. Ребята ехали из лагеря «Ровесник». Спасибо всем неравнодушным людям, кто останавливался и помогал чем мог. МЧС приехали самые первые, оказали первую помощь. Связи там нет, просили позвонить как появится мимо проезжающего молодого человека. У детей шок - но это мягко сказано», - рассказала в соцсетях одна из свидетельниц аварии.



Фото: паблик «Весь Улан-Удэ» «На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД.«Мы мимо проезжали сразу после аварии. Ребята ехали из лагеря «Ровесник». Спасибо всем неравнодушным людям, кто останавливался и помогал чем мог. МЧС приехали самые первые, оказали первую помощь. Связи там нет, просили позвонить как появится мимо проезжающего молодого человека. У детей шок - но это мягко сказано», - рассказала в соцсетях одна из свидетельниц аварии.Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.