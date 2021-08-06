В аварии с автобусом на перевале в Бурятии пострадали 14 человек

Их отвезли в больницы для определения степени тяжести травм



Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в автобусе, перевернувшемся сегодня днем на перевале Пыхта, пострадали 14 пассажиров.

«Сейчас 14 пострадавших доставляются в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и БСМП для определения степени тяжести травм, 11 человек остались на месте ДТП, погибших нет», - рассказали в агентстве.



Напомним, в автобусе находилось 25 студентов ВСГУТУ. На месте происшествия продолжают работать полиция, спасатели и скорая помощь.



Происшествие уже взяла на контроль прокуратура Бурятии.



«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.



Фото: «Номер один» «Сейчас 14 пострадавших доставляются в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и БСМП для определения степени тяжести травм, 11 человек остались на месте ДТП, погибших нет», - рассказали в агентстве.Напомним, в автобусе находилось 25 студентов ВСГУТУ. На месте происшествия продолжают работать полиция, спасатели и скорая помощь.Происшествие уже взяла на контроль прокуратура Бурятии.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»

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