Дело осужденного полицейского из Бурятии проверят в Москве

Обращение родственников Шоботкина дошло до Уполномоченного по правам человека в России



Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, в мае этого года к ней обратилась мать бывшего полицейского Эрдэма Шоботкина, осужденного к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Напомним, родственники молодого лейтенанта уверены, что он невиновен в избиении задержанного, и стал жертвой оговора более опытных и высокопоставленных полицейских.

Как рассказала Юлия Жамбалова, обращение матери полицейского она переадресовала Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и в прокуратуру Бурятии.



«После вступления приговора в отношении Эрдэма Шоботкина в законную силу и поступления в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ обращения и копий всех состоявшихся по уголовному делу судебных решений Татьяна Москалькова готова вновь вернуться к данному вопросу. Ответ от прокуратуры Бурятии в настоящее время не поступил», - сообщила Жамбалова.



Фото: «Номер один» Как рассказала Юлия Жамбалова, обращение матери полицейского она переадресовала Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и в прокуратуру Бурятии.«После вступления приговора в отношении Эрдэма Шоботкина в законную силу и поступления в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ обращения и копий всех состоявшихся по уголовному делу судебных решений Татьяна Москалькова готова вновь вернуться к данному вопросу. Ответ от прокуратуры Бурятии в настоящее время не поступил», - сообщила Жамбалова.Фото: «Номер один»

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