В Бурятии из-за удара водной стихии под воду ушло село

В Джидинском районе экстренно эвакуировали местных жителей

В Джидинском районе республики, селе Шартыкей под воду ушли дома и приусадебные участки. Как сообщают в местной группе «Джида-инфо 24/7», ночью пришлось экстренно эвакуировать жителей.

-12 часов ночи, эвакуировали жителей, которые были «закрыты» сильными осадками. С администрации района, из Закаменска прибыли две машины, эвакуируем женщин и детей, - рассказал один из участников эвакуации.







Из-за обильных осадков образовались потоки дождевой воды. Вода шла по автодороге Петропавловка-Закаменск, подтоплены усадьбы и дома, всего эвакуировано 10 человек. Как отмечают в местной группе, все спасенные размещены у родственников и в здании Нижнеторейской врачебной амбулатории. Сейчас в сельском поселении Нижнеторейское из за подтопления дождевыми водами жилых домов и приусадебных участков в селе Шартыкей введен режим ЧС.

- Сегодня все службы работают над устранением последствий, комиссией уточняется ущерб. Сотрудниками полиции обеспечивается правопорядок, организован подвоз питьевой воды, - добавили в группе.

фото: скрин из видео