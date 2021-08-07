В Бурятии выпал град размером с куриное яйцо

Прошедшая стихия разбомбила огороды в селе Михайловка (видео)



В Закаменском районе, в селе Михайловка вчера разбушевалась стихия. Местные паблики опубликовали фотографии с прошедшим градом. Крупные осколки льда размером с куриное яйцо побили строения и разбомбили огороды местных жителей.



- Всему огороду пришел конец, - пишет участница группы "Закамна-инфо 24/7".



В группе выложили видеоролик. На нем видно, что белым слоем града усеян весь двор местной жительницы.







В Закаменском районе, в селе Михайловка вчера разбушевалась стихия. Местные паблики опубликовали фотографии с прошедшим градом. Крупные осколки льда размером с куриное яйцо побили строения и разбомбили огороды местных жителей.- Всему огороду пришел конец, - пишет участница группы "Закамна-инфо 24/7".В группе выложили видеоролик. На нем видно, что белым слоем града усеян весь двор местной жительницы. Напомним , В Джидинском районе республики, селе Шартыкей под воду ушли дома и приусадебные участки. Как сообщают в местной группе «Джида-инфо 24/7», ночью пришлось экстренно эвакуировать жителей. -12 часов ночи, эвакуировали жителей, которые были «закрыты» сильными осадками. С администрации района, из Закаменска прибыли две машины, эвакуируем женщин и детей, - рассказал один из участников эвакуации.





фото: Закамна-инфо 24/7

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