В Улан-Удэ пропали две девочки

Вчера вечером подростки пошли гулять, но домой не вернулись

Полицейские Улан-Удэ разыскивают 14-летнюю Алексу Бадмаеву, проживающую в 112 микрорайоне и 13-летнюю Анастасию Шильникову, проживающую на ул. Приречной, которые 6 августа около 17:00 ушли из дома. Известно, что одноклассницы планировали встретиться. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Отметим, заявление от родителей девочек в полицию поступило сегодня утром. До этого времени родственники пытались найти подростков самостоятельно.Приметы Алексы Бадмаевой: азиатской внешности, на вид 16 лет, рост около 161 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые до пояса, глаза карие.Была одета: черная панама с надписью «NY», футболка в полоску бело-розового цвета, черные спортивные штаны, кроссовки белого цвета.Приметы Анастасии Шильниковой: европейской внешности, на вид 15-16 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы чёрные, вьющиеся до плеч, глаза голубые.Была одета: куртка джинсовая черного цвета, белая футболка, черные шорты, кеды черного цвета с белой подошвой.Особые приметы: шрам на переносице.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(924)655-85-05, 8(3012) 29-24-20 или 102 (112).фото: МВД Бурятии