В спальном районе Улан-Удэ сгорел автомобиль

Машина была оснащена газовым оборудованием



7 августа вечером спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Шумяцкого в Улан-Удэ. На место был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



- На момент прибытия к месту пожара транспортное средство было полностью охвачено огнем. Хозяин машины находился рядом и сообщил нам, что автомобиль оснащен газовым оборудованием, мы незамедлительно подали ствол Б и приступили к тушению. Распространения огня на газовый баллон допущено не было, - рассказал помощник начальника 4-го караула ПСЧ-3 Максим Костылев.



4 минуты потребовалось огнеборцам для полной ликвидации очага. В результате пожара автомобиль уничтожен огнем полностью на площади 5 квадратных метров, частично повреждены два балкона 1 и 2 этажа на площади 2 кв м. Предварительной причиной возгорания послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пострадавших нет



Всего к тушению привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, отметили в ведомстве.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии



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