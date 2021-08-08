В Бурятии из-за обильных осадков обвалилась дорога

Проезжая часть в местности с. Улекчин закрыта для движения



В Закаменском районе Бурятии 8 августа произошел обвал дороги. Виной тому стали обильные осадки.



Сейчас проезжая часть в местности села Улекчин закрыта для движения.



Жителей республики просят пока не планировать выезд в данном направлении.



Фото из открытых источников



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