В селе Шартыкей Джидинского района остаются подтоплены два дома

Накануне в селе был сделан отводной канал, чтобы вода ушла с участков



В селе Шартыкей Джидинского района Бурятии остаются подтоплены два дома. С шести участков вода уже ушла, сообщается в местной группе "Джида-инфо 24/7".



7 августа в селе был организован канал для отвода воды с улицы.







Фото: pixabay.com

В селе Шартыкей Джидинского района Бурятии остаются подтоплены два дома. С шести участков вода уже ушла, сообщается в местной группе "Джида-инфо 24/7".7 августа в селе был организован канал для отвода воды с улицы. Напомним , из-за обильных осадков образовались потоки дождевой воды. Вода шла по автодороге Петропавловка-Закаменск, подтоплены усадьбы и дома, всего эвакуировано 10 человек. Как отмечают в местной группе, все спасенные размещены у родственников и в здании Нижнеторейской врачебной амбулатории. В селе Шартыкей введен режим ЧС.Фото: pixabay.com

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