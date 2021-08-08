В Джидинском районе пять сел оказались отрезаны от райцентра

Из берегов вышла река Джида



В Джидинском районе Бурятии складывается тревожная обстановка из-за подтоплены. Кроме паводка в селе











Фото: pixabay.com

За сутки в Джиде вода поднялась на 40 см, в реке Оёр на 60 см, в Нижнем Топке на 100 см. Напомним , в Закаменский и Джидинский районы экстренно вылетел глава Бурятии.Фото: pixabay.com В Джидинском районе Бурятии складывается тревожная обстановка из-за подтоплены. Кроме паводка в селе Шартыкей , из берегов вышла река Джида. Затопленной оказалась трасса Петропавловка - Закаменск. Отрезаны от сообщения с райцентром оказались: Тохой, Армак, Зарубино, Старый Укырчело, Хулдат, сообщает местный паблик "Джида-инфо 24/7".

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