В Бурятии на подтопленном участке трассы в реку Джиду снесло автомобиль

Водитель и три пассажира не пострадали



Утром 8 августа на подтопленном участке автодороги Петропавловка-Закаменск течением снесло в реку Джиду автомобиль марки Митсубиси Аутлендер. Водитель и три пассажира не пострадали, сообщает паблик "Закамна-инфо 24/7".

Администрация МО" Закаменского" и "Джидинского" районов просит воздержаться временно от поездок , также пользоваться объездными путями

По информации ОМВД по Закаменскому району, водители пользуются объездными путями в районе Торея, создавая пробки и опасность движения.

Фото: Закамна-инфо 24/7 Утром 8 августа на подтопленном участке автодороги Петропавловка-Закаменск течением снесло в реку Джиду автомобиль марки Митсубиси Аутлендер. Водитель и три пассажира не пострадали, сообщает паблик "Закамна-инфо 24/7".

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