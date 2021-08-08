В Бурятии спасатели помогли утопающему мужчине

Житель Заиграевского района купался рано утром на карьере около п. Саган-нур



8 августа в 7:31 спасателям поступило сообщение о том, что на карьере вблизи п. Саган-нур (в сторону с. Кусоты) тонет мужчина. Под руководством начальника караула Якушева Юрия выехало отделение из 4-х человек, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Прибыв на место, спасатели увидели тонущего человека. Быстро сориентировавшись, они воспользовались стоящей на берегу лодкой и спасли мужчину", - добавили в агентстве.



Спасенным оказался мужчина 1975 г. р., проживающий в с. Шабур Заиграевского района. Его сразу отвезли в ФАП п. Саган-нур. "Жизни и здоровью угрозы нет", - добавили в Республиканском агентстве ГО и ЧС



Фото: pixabay.com



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