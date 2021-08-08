В селе Шартыкей Джидинского района ушла вода из домов и подпольев

Остаются лужи на придомовых территориях



В н.п. Шартыкей Джидинского района ушла вода из домов, в том числе из подпольев. Остаются лужи на придомовых территориях, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



По-прежнему на 168 км региональной дороги Улан-Удэ-Петропавловка-Закаменск наблюдается выход воды от реки Джида. Перекрыто движение для всех видов транспорта.



"Объездная дорога открыта для автомашин оперативных служб. В настоящее время из н.п. Армак выехали врачи скорой помощи и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы для доставки в ЦРБ с. Петропавловка четырех беременных женщин. На реке Армак, которая разделяет деревню пополам, водой снесен пешеходный мост", - добавили в агентстве.



Ранее сообщалось, что с целью оценки паводковой ситуации в Закаменский и Джидинский районы в составе комиссии



Фото: pixabay.com

В н.п. Шартыкей Джидинского района ушла вода из домов, в том числе из подпольев. Остаются лужи на придомовых территориях, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.По-прежнему на 168 км региональной дороги Улан-Удэ-Петропавловка-Закаменск наблюдается выход воды от реки Джида. Перекрыто движение для всех видов транспорта."Объездная дорога открыта для автомашин оперативных служб. В настоящее время из н.п. Армак выехали врачи скорой помощи и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы для доставки в ЦРБ с. Петропавловка четырех беременных женщин. На реке Армак, которая разделяет деревню пополам, водой снесен пешеходный мост", - добавили в агентстве.Ранее сообщалось, что с целью оценки паводковой ситуации в Закаменский и Джидинский районы в составе комиссии вылетел глава Бурятии Фото: pixabay.com

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