В Улан-Удэ в лобовом ДТП пострадали пять человек, в том числе полуторамесячный ребенок

На ул. Краснодонской столкнулись три автомобиля



8 августа на ул. Краснодонской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей - Honda Odissey, Honda Partner, Toyota Corolla.



В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе 1.5 месячный ребёнок, который находился в специальном удерживающем устройстве. С травмами различной степени тяжести пациенты были эвакуированы в дежурные стационары.







По предварительным данным, один из участников ДТП был пьян.







Фото:

8 августа на ул. Краснодонской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей - Honda Odissey, Honda Partner, Toyota Corolla.В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе 1.5 месячный ребёнок, который находился в специальном удерживающем устройстве. С травмами различной степени тяжести пациенты были эвакуированы в дежурные стационары.По предварительным данным, один из участников ДТП был пьян.Фото: dtp_03

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