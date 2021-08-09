Жительница Бурятии пошла под суд за ложные показания на суде

Женщина пыталась спасти своего сожителя от тюрьмы





В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хоринского района, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний на суде.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина выступала на суде как свидетель по делу своего сожителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Ее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, женщина решила помочь сожителю избежать уголовной ответственности, изменив данные в ходе следствия показания и заявив о непричастности мужчины к совершенному преступлению.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Как отметили в прокуратуре, ей грозит до 2 лет исправительных работ.Фото: «Номер один»