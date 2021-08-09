В Бурятии золотодобытчика оштрафовали на 1,5 млн за рубку деревьев

Бизнесмен незаконно рубил лес для обогрева вахтового поселка



Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора золотодобывающего предприятия, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, незаконную рубку в Ангоянском участковом лесничестве выявили в марте 2020 года. Как выяснилось, она была совершена по указанию теперь уже бывшего директора для строительства линий электропередачи и обогрева вахтового поселка. Ущерб составил 391 тыс. рублей. Обвиняемый полностью возместил его еще в ходе следствия.



Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к штрафу в размере 1,5 млн рублей.



Фото: «Номер один» Как сообщили в прокуратуре Бурятии, незаконную рубку в Ангоянском участковом лесничестве выявили в марте 2020 года. Как выяснилось, она была совершена по указанию теперь уже бывшего директора для строительства линий электропередачи и обогрева вахтового поселка. Ущерб составил 391 тыс. рублей. Обвиняемый полностью возместил его еще в ходе следствия.Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к штрафу в размере 1,5 млн рублей.Фото: «Номер один»

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