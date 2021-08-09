Виновник тройного ДТП в Улан-Удэ не имел прав

Авария произошла во время обгона



Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний мужчина на автомобиле «Тойота Королла», устроивший вчера утром тройное ДТП на ул. Краснодонская, не имел водительских прав.

Напомним, водитель «Короллы» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Хонда Одиссей», после чего врезался в «Хонду Партнер». Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, в результате аварии пострадали 5 человек, в том числе полуторамесячный ребёнок. С травмами различной степени тяжести пациентов эвакуировали в дежурные стационары.



Фото: ГИБДД Бурятии



Напомним, водитель «Короллы» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Хонда Одиссей», после чего врезался в «Хонду Партнер». Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, в результате аварии пострадали 5 человек, в том числе полуторамесячный ребёнок. С травмами различной степени тяжести пациентов эвакуировали в дежурные стационары.Фото: ГИБДД Бурятии

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