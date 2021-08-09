В Бурятии пьянство 17-летней девушки со взрослыми сельчанами закончилось криминалом

Девушка лишилась серебряной цепочки с кулоном и крестиком





6 августа в полицию Кабанского района обратилась 43-летняя жительница села Клюевка. Женщина рассказала, что малознакомый мужчина открыто похитил у ее дочери серебряную цепочку с кулоном и крестиком.

Подозреваемого задержали в тот же день, похищенное имущество изъято и возвращено владелице. Как выяснили полицейские, 55-летний местный житель распивал спиртное в компании знакомых. В ходе распития к ним присоединились две девушки. Во время застолья у мужчины и 17-летней девушки возник конфликт – она рассыпала сухарики на пол и не захотела убирать. В порыве злости злоумышленник, угрожая несовершеннолетней расправой, сорвал с ее шеи украшение. После этого девушка ушла домой и рассказала матери о произошедшем.По факту грабежа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении сельчан, с которыми девушки распивали спиртное, к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. С девушкой и ее матерью проведена профилактическая беседа о недопустимости употребления алкоголя, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»