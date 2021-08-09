Село в Бурятии накрыло запахом тухлых яиц

Необычайно высокую концентрацию сероводорода зафиксировали в Брянске



Утром 9 августа в селе Брянск Кабанского района зарегистрирован один случай высокого загрязнения воздуха сероводородом. Как сообщили в Минприроды Бурятии, концентрация этого газа в воздухе составила 10,7 ПДК, в дальнейшем она стала снижаться. Причины выброса сероводорода, а также его источник в министерстве не назвали.

Сероводород - бесцветный газ с характерным неприятным тяжёлым запахом тухлых яиц. В больших концентрациях ядовит.



Фото: pixabay.com Сероводород - бесцветный газ с характерным неприятным тяжёлым запахом тухлых яиц. В больших концентрациях ядовит.Фото: pixabay.com

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