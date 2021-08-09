В Бурятии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка в отделе полиции

Случай произошел еще в апреле, но все это время власти не реагировали



В следственном комитете Бурятии подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту избиения 17-летнего подростка в отделе полиции Баунтовского района. Дело возбуждено по 286-1 статье УК РФ «Превышение должностных полномочий», уточнили в следственном ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение матери подростка. Женщина рассказала, что ее сына избили в отделе полиции еще в апреле этого года.



- Мы сняли и зафиксировали побои, обратились в Следственный комитет по Баунтовскому району, меры до сих пор не предприняты, - заявила она.



Женщина также пригрозила, что если дело и дальше не сдвинется с мертвой точки, то она обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.



Фото: «Номер один» Ранее в соцсетях появилось видеообращение матери подростка. Женщина рассказала, что ее сына избили в отделе полиции еще в апреле этого года.- Мы сняли и зафиксировали побои, обратились в Следственный комитет по Баунтовскому району, меры до сих пор не предприняты, - заявила она.Женщина также пригрозила, что если дело и дальше не сдвинется с мертвой точки, то она обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.Фото: «Номер один»

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