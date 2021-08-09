В Бурятии пьяные педагоги устроили поножовщину

Один из мужчин погиб, второй задержан правоохранителями





8 августа в дачном товариществе «Саяны» в селе Гурульба убили 66-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 47-летнегознакомого покойного. В ходе допроса мужчина рассказал следователям об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, за несколько дней до происшествия обвиняемый приехал на свою дачу. Днем 7 августа по пути в магазин он повстречал знакомого, которого пригласил к себе в гости. Они приобрели спиртное и дома стали употреблять их. Около полуночи между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый нанес противнику несколько ударов ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого хозяин дома позвонил в полицию и дождался приезда следственно-оперативной группы.Как отметили в следственном ведомстве, и обвиняемый, и его жертва работали в сфере образования.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»