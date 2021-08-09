Житель Бурятии случайно нашел похитителя своего велосипеда

Мужчина проследил за злоумышленником, а потом позвонил в полицию







На детской площадке одного из садоводческих товариществ в поселке Онохой произошла кража двух подростковых велосипедов общей стоимостью около 20 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако найти злоумышленника по горячим следам полицейским не удалось.

Как сообщили в МВД Бурятии, 4 августа один из потерпевших случайно увидел в селе Эрхирик парня с похищенным велосипедом. Мужчина проследил за злоумышленником, а после сообщил в полицию.Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний ранее не судимый молодой человек. Парень признался в краже и сообщил, что один из похищенных велосипедов он продал родственнику за бесценок, а другим пользовался сам.Велосипеды изъяты и возвращены владельцам. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: «Номер один»