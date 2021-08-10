В Бурятии не нашли неисправностей в перевернувшемся автобусе со студентами

Вероятно, водитель перегрел тормоза при спуске с перевала





Следственный комитет Бурятии рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом «ПАЗ», который днем 6 августа перевернулся на перевале «Пыхта».

По данным следствия, 2 августа заведующий гаражом ВСГТУ провел предрейсовый технический осмотр автобуса, после чего на нем отвезли группу студентов на базу отдыха на побережье Байкала. 6 августа автобус со студентами направился в обратный рейс. Водитель перед поездкой осмотрел ходовую часть и агрегаты транспортного средства, поломок и неисправностей он не выявил.На подъезде к городу, во время спуска по перевалу у автобуса отказала тормозная система. Скорость составляла около 40 км/ч. Водитель в наиболее безопасном месте принял решение съехать в кювет для остановки. Однако при маневре автобус перевернулся. В результате ДТП одна студентка сломала ключицу, она госпитализирована. Остальные пассажиры получили ушибы, ссадины, кровоподтеки, их госпитализации не потребовалась.«Следствием с участием эксперта экспертно-криминалистического центра МВД Бурятии осмотрен автобус. В ходе предварительного обследования видимых неисправностей и повреждений тормозной системы не выявлено. По одной из версий, водитель автобуса при продолжительном спуске с перевала допустил перегрев тормозной системы, что могло повлечь отказ в ее работе. Для проверки данной версии и установления точной причины ДТП назначена автотехническая судебная экспертиза. Помимо этого по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - сообщили в Следственном комитете.Фото: СК по РБ