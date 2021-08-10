10.08.2021
В Улан-Удэ осудили водителя, сбившего 81-летнюю старушку

В Улан-Удэ осудили водителя, сбившего 81-летнюю старушку

Самосвал наехал на женщину на пешеходном переходе

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2020 года водитель самосвала на пешеходном переходе сбил 81-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Районный суд признал мужчину виновным и приговорил к году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.

Водитель, так и не признавший вину, подал жалобу в вышестоящий суд. Рассмотрев ее, Верховный суд Бурятии приговор оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Фото: «Номер один»
ДТП


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